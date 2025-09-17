Rideau Minots Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Rideau Minots

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-07 16:30:00

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Rideau Minots, le temps des histoires

Petites histoires et grandes aventures se content et se racontent à l’intérieur du rideau un mercredi sur deux, hors vacances scolaires. .

Rideau Minots, story time

