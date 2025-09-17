Rideau Minots Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-01-07 16:30:00
fin : 2026-01-07
Rideau Minots, le temps des histoires
Petites histoires et grandes aventures se content et se racontent à l’intérieur du rideau un mercredi sur deux, hors vacances scolaires. .
Rideau Minots, story time
L’événement Rideau Minots Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-04 par SUD MAYENNE