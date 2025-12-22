Ridsa en concert

Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Ridsa et ses albums disque d’or ou de platine sera sur la scène de Cassiopée pour vous faire danser et chanter sur ses plus grands hits comme “Là c’est die”, “Santa Maria” ou encore “On s’est manqué”. Entre émotions et énergie débordante, l’artiste Orleanais aux millions de vues sur Youtube dévoile

20h30, salle Cassiopée

Ridsa et ses albums disque d’or ou de platine sera sur la scène de Cassiopée pour vous faire danser et chanter sur ses plus grands hits comme “Là c’est die”, “Santa Maria” ou encore “On s’est manqué”. Entre émotions et énergie débordante, l’artiste Orleanais aux millions de vues sur Youtube dévoile son univers reggaeton entre tubes latins et authenticité.

Réservations sur Festik.net et en Mairie Renseignements au 02 47 34 36 36 20 .

Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ridsa and his gold- and platinum-selling albums will be on stage at Cassiopée to make you dance and sing along to his greatest hits, including Là c?est die, Santa Maria and On s?est manqué. Between emotion and boundless energy, the Orlean artist with millions of views on Youtube reveals

L’événement Ridsa en concert Veigné a été mis à jour le 2025-12-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme