RIDSA – LA RAYONNE Villeurbanne jeudi 23 octobre 2025.

BLEU CITRON (2-1059423/3-1059424), EN ACCORD AVEC MEDIATONE, PRÉSENTE :RIDSA ADÈLE ET ROBINRIDSA FR – Pop Urbaine / RnBS’il est bien connu pour ses performances sur Internet, RIDSA a également beaucoup de talent sur scène. L’Orléanais est écouté pour ses morceaux et ses streams, mais il a aussi un réel succès lors de ses concerts. Proche de son public, maniant avec habileté l’humour, Ridsa est à l’aise autant devant une caméra que devant un public. Depuis de nombreuses années, il enchaîne les performances dans des salles petites et grandes. Au cours de la période estivale de 2024, Ridsa enregistre le single Rosa . Ce dernier est très vite certifié disque d’or. Au début de l’année 2025, il travaille sur une nouvelle chanson intitulée Me Enamore . Celle-ci sort également sous la forme d’un single. Retrouvez Ridsa le 23 octobre à La Rayonne pour un show exceptionnel !ADÈLE ET ROBINÀ 23 et 21 ans, ils tracent, à deux, un chemin singulier au sein de la Variété Française, entre Vidéoclub, The Pirouettes ou encore Thérapie-Taxi. Des textes simples et poétiques, des mélodies poignantes et efficaces, Adèle & Robin se dévoilent avec un univers sensible, acidulé et une musique solaire et entêtante.Ils se rencontrent en octobre 2017 lors d’un stage au Conservatoire de Voiron en région Grenobloise. Ils se découvrent, se livrent l’un à l’autre et de fil en aiguille, leur alchimie musicale fait naître un duo de manière instinctive.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69