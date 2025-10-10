RIDSA L’Oasis Le Mans
RIDSA L’Oasis Le Mans vendredi 3 avril 2026.
RIDSA
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 21 – 21 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
RDV à l’Oasis
Ridsa incarne la fusion entre reggaeton français, pop latine et soul. Des tubes planétaires, millions de streams et clips viraux. Un faiseur de fêtes joyeuses et dansantes, poétique et mélancolique. .
English :
Meet at the Oasis
German :
RDV in der Oase
Italiano :
Incontro all’Oasi
Espanol :
Reunión en el Oasis
