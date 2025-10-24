RIDSA – L’OASIS Le Mans

RIDSA Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

SUPERFORMA PRÉSENTE : RIDSAIl y a ses tubes : Là c’est die, Pardon, Santa Maria… Des albums disque d’or ou de platine : Tranquille, Libre, Équateuret tant d’autres. Ridsa, grâce à ses origines latines, incarne un genre bien défini : un amour pour les musiques à la Bad Bunny, pour la soul à la Ray Charles, comme pour la chanson française, de Goldman à Orelsan. Ridsa, ce sont des chiffres faramineux : des millions de vues sur ses clips, autant d’écoutes sur les plateformes de streaming. C’est bien simple : lorsque Ridsa sort un son, impossible de passer à côté. Parce qu’en dix ans et avec ses nombreux succès, Ridsa s’est imposé comme un faiseur de fête joyeuses et dansantes. Un artiste capable de s’animer autour de rythmes de bossa nova, de pop latine ou encore de bachata. Révélé sur YouTube il y a 15 ans, Ridsa s’impose aujourd’hui dans le style reggaeton en

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’OASIS AVENUE FELIX GENESLAY 72000 Le Mans 72