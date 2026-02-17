Ridsa La BAM Metz

Ridsa

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – –

Date : Samedi 2026-03-21 20:30:00

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Il y a ses tubes Là c’est die , Pardon , Santa Maria , des albums disque d’or ou de platine Tranquille, Libre, Équateur et tant d’autres. Ridsa, grâce à ses origines latines, c’est un genre bien défini un amour pour les musiques latines à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura. Des chiffres faramineux des millions de vues sur ses clips, autant d’écoutes sur les plateformes de streaming. Révélé sur YouTube il y a 15 ans, Ridsa s’impose dans le style reggaeton en français et prépare aujourd’hui son public à découvrir qui il est vraiment. Cet artiste capable de faire bouger tout le monde en écrivant l’amour et tout ce qu’il englobe, en totale indépendance. En n’oubliant jamais ce pourquoi son public le suit depuis tant d’années son honnêteté, sa capacité à partager tout ce qui le tracasse, à être terriblement proche de son public, comme un ami. Ridsa est enfin véritablement Maxence Boitez.Tout public

.

La BAM Boulevard d'Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

There are his hits: Là c’est die , Pardon , Santa Maria , gold and platinum albums: Tranquille, Libre, Équateur and so many others. Ridsa, thanks to its Latin origins, has a well-defined genre: a love of Latin music à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura. The numbers are staggering: millions of views on his clips, as many listens on streaming platforms. Discovered on YouTube 15 years ago, Ridsa has made a name for himself in the French reggaeton style, and is now preparing his audience to discover who he really is. An artist capable of making everyone move by writing about love and everything it encompasses, in total independence. And he never forgets what his fans have followed him for so many years: his honesty, his ability to share everything that’s bothering him, and his ability to be as close to his audience as a friend. At last, Ridsa is truly Maxence Boitez.

