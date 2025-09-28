RIDSA LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

RIDSA

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Début : 2025-09-28 20:00:00

fin : 2025-09-28 22:00:00

2025-09-28

Ridsa, grâce à ses origines latines, c’est un genre bien défini un amour pour les musiques latines à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura.

Ridsa s’impose dans le style reggaeton en français et prépare aujourd’hui son public à découvrir qui il est vraiment cet artiste capable de faire bouger tout le monde en écrivant l’amour et tout ce qu’il englobe, en totale indépendance. 26 .

English :

Ridsa, thanks to its Latin origins, has a well-defined genre: a love of Latin music à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura.

German :

Ridsa steht dank seiner lateinamerikanischen Wurzeln für ein ganz bestimmtes Genre: eine Liebe zu lateinamerikanischer Musik à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura.

Italiano :

Ridsa, con le sue radici latine, ha un genere ben definito: l’amore per la musica latina nella vena di Bad Bunny, Rauw Alejandro e Aventura.

Espanol :

Ridsa, de raíces latinas, tiene un género bien definido: el amor por la música latina en la línea de Bad Bunny, Rauw Alejandro y Aventura.

