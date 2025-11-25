Rien à Faire- Nothing To Be Done / Collectif ACE (Sortie de résidence) CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

RIEN À FAIRE – NOTHING TO BE DONE est un projet immersif qui explore l’univers étrange d’un personnage solitaire, exposé à l’isolement, l’ennui et les divagations. S’inspirant de Molloy de Samuel Beckett, l’œuvre met en scène des instants de vie quotidiens et intimes, plongeant le spectateur dans une réalité déformée par des technologies interactives sonores et visuelles. Le projet s’appuie sur une collaboration interdisciplinaire entre danse, arts numériques et scénographie, créant un univers en constante évolution qui interroge la frontière entre le réel et le rêve. Il invite le spectateur à expérimenter une immersion sensorielle, où chaque élément, du décor à la musique, est en dialogue avec le parcours intérieur du personnage. Errances cherche ainsi à sensibiliser aux enjeux de l’isolement social et de la précarité, tout en offrant une réflexion poétique sur l’absurdité de la routine quotidienne et la quête de sens.

Durée : 1h30.

A l’issue de leur période de résidence, les artistes proposent au public de découvrir gratuitement une étape de leur travail de création, suivie d’un échange privilégié.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/sortie-de-residence-rien-faire-nothing-be-done-collectif-ace centredesarts95@gmail.com