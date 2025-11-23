Rien à foutre

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Dans le cadre de la journée Internationale contre les violences envers les femmes et les enfants rien à foutre performance écrite par Nathalie Moreau mise en scène par Rosi Andrade, musique Jean-Louis Julien.

17h30 conférence et dédicace du livre Le mal de Placement de Hubert BOUTSEN et médiation de Sandrine DUCHAUFFOUR. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93

English : Rien à foutre

German : Rien à foutre

Italiano :

Espanol : Rien à foutre

L’événement Rien à foutre Boussac-Bourg a été mis à jour le 2025-10-06 par Creuse Confluence Tourisme