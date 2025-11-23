Rien à foutre Boussac-Bourg
Rien à foutre Boussac-Bourg dimanche 23 novembre 2025.
Rien à foutre
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Dans le cadre de la journée Internationale contre les violences envers les femmes et les enfants rien à foutre performance écrite par Nathalie Moreau mise en scène par Rosi Andrade, musique Jean-Louis Julien.
17h30 conférence et dédicace du livre Le mal de Placement de Hubert BOUTSEN et médiation de Sandrine DUCHAUFFOUR. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93
English : Rien à foutre
German : Rien à foutre
Italiano :
Espanol : Rien à foutre
