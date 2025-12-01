Rien ? Cie Monsieur K Rue de la Cité des Forges Fraisans

Rien ? Cie Monsieur K

Rue de la Cité des Forges Les Forges de Fraisans Fraisans Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

Théâtre & Danse tout public à partir de 7 ans

Durée 50 min

Avez-vous déjà bayé aux corneilles ? Pourtant, c’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée. La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce rien fécond… Décidément, l’ennui porte conseil !

Mais l’ennui existe-t-il vraiment ?

N’est-ce pas plutôt l’arrivée d’un temps enfin disponible, ouvert, à soi, qui nous extrait heureusement de la frénésie contemporaine ?

N’est-ce pas dans ce moment d’apnée que l’enfant démuni se découvre plein de ressources? Romuald Leclerc et Laura Boudou, dans leur théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, explorent cette liberté de l’enfance.

Un spectacle doucement subversif, mis en scène par l’inclassable Patrice Thibaud, maestro dans l’art subtil et délicat de la comédie. Ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désoeuvrement devient grandiose et burlesque ! .

Rue de la Cité des Forges Les Forges de Fraisans Fraisans 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté

