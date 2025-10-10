Rien ? Cie Monsieur K Salle Coppélia La Flèche
Rien ? Cie Monsieur K Salle Coppélia La Flèche mercredi 4 mars 2026.
Rien ? Cie Monsieur K
Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Avez-vous déjà bayé aux corneilles ? Pourtant, c’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée.
La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce rien fécond… Décidément, l’ennui porte conseil !
C’est l’arrivée d’un temps enfin disponible, ouvert, à soi, qui nous extrait heureusement de la frénésie contemporaine.
Dans son théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, Monsieur K explore cette liberté de l’enfance. .
English :
Have you ever worried about the crows? And yet, it’s often in these moments of latency that good ideas can germinate.
German :
Haben Sie schon einmal die Krähen gegähnt? Doch gerade in solchen Momenten kann eine gute Idee entstehen.
Italiano :
Vi siete mai preoccupati del corvo? Eppure è spesso in questi momenti di latenza che possono germogliare buone idee.
Espanol :
¿Alguna vez le ha preocupado el cuervo? Y, sin embargo, a menudo es en estos momentos de latencia cuando pueden germinar las buenas ideas.
