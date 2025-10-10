Rien ? Cie Monsieur K Salle Coppélia La Flèche

Rien ? Cie Monsieur K

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Avez-vous déjà bayé aux corneilles ? Pourtant, c’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée.

La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce rien fécond… Décidément, l’ennui porte conseil !

C’est l’arrivée d’un temps enfin disponible, ouvert, à soi, qui nous extrait heureusement de la frénésie contemporaine.

Dans son théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, Monsieur K explore cette liberté de l’enfance. .

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

English :

Have you ever worried about the crows? And yet, it’s often in these moments of latency that good ideas can germinate.

German :

Haben Sie schon einmal die Krähen gegähnt? Doch gerade in solchen Momenten kann eine gute Idee entstehen.

Italiano :

Vi siete mai preoccupati del corvo? Eppure è spesso in questi momenti di latenza che possono germogliare buone idee.

Espanol :

¿Alguna vez le ha preocupado el cuervo? Y, sin embargo, a menudo es en estos momentos de latencia cuando pueden germinar las buenas ideas.

L’événement Rien ? Cie Monsieur K La Flèche a été mis à jour le 2025-10-10 par CDT72