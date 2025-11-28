Rien? Cie Monsieur K Théâtre de Pertuis Pertuis
Rien? Cie Monsieur K Théâtre de Pertuis Pertuis vendredi 28 novembre 2025.
Rien? Cie Monsieur K
Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Le théâtre vous propose le spectacle Rien? de la Cie Monsieur K, le Vendredi 28 Novembre à 20h30.
.
Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
English :
The theater presents Rien? by Cie Monsieur K, on Friday November 28 at 8:30pm.
German :
Das Theater bietet Ihnen am Freitag, den 28. November um 20:30 Uhr das Stück Rien? der Cie Monsieur K an.
Italiano :
Il teatro presenta Rien? di Cie Monsieur K venerdì 28 novembre alle 20.30.
Espanol :
El teatro presenta Rien? de Cie Monsieur K el viernes 28 de noviembre a las 20.30 h.
L’événement Rien? Cie Monsieur K Pertuis a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Pertuis