Rien? Cie Monsieur K Théâtre de Pertuis Pertuis vendredi 28 novembre 2025.

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Début : 2025-11-28 20:30:00
2025-11-28

Le théâtre vous propose le spectacle Rien? de la Cie Monsieur K, le Vendredi 28 Novembre à 20h30.
Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53  theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

The theater presents Rien? by Cie Monsieur K, on Friday November 28 at 8:30pm.

German :

Das Theater bietet Ihnen am Freitag, den 28. November um 20:30 Uhr das Stück Rien? der Cie Monsieur K an.

Italiano :

Il teatro presenta Rien? di Cie Monsieur K venerdì 28 novembre alle 20.30.

Espanol :

El teatro presenta Rien? de Cie Monsieur K el viernes 28 de noviembre a las 20.30 h.

L’événement Rien? Cie Monsieur K Pertuis a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Pertuis