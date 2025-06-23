Rien de plus qu’un peu de moelle Ferrières Martigues

Rien de plus qu’un peu de moelle Ferrières Martigues samedi 31 janvier 2026.

Bouches-du-Rhône

Rien de plus qu’un peu de moelle Samedi 31 janvier 2026 de 18h à 21h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La compagnie En Devenir 2 nous propose d’explorer la profondeur du son savoir de François Rabelais, sa curiosité contagieuse et surtout, la folle fantaisie de sa langue.Enfants

Rien plus qu’un peu de moelle traverse quatre livres de Rabelais pour relater les aventures de Pantagruel, géant bâfreur qui, dans sa jeunesse, étudie sans trouver de passion réelle. Il se divertit plutôt qu’autre chose, errant de ville en ville sans trouver de consistance à son existence. De sa rencontre avec Panurge naît une amitié rare et vraie. Tous deux, et leur compagnie, nous transporteront de questions philosophiques en aventures délirantes et poétiques. La pièce illustre la gaieté d’esprit confite en mépris des choses fortuites , dont l’ultime leçon sera d’apprendre à devenir l’interprète de sa propre existence. À travers le voyage de son géant, Rabelais dissèque les inquiétants travers de son époque, sans perdre foi dans un humanisme joyeux, luttant contre les idées reçues et la peur. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

The En Devenir 2 company invites us to explore the depth of François Rabelais’ knowledge, his contagious curiosity and, above all, the wild imagination of his language.

German :

Die Kompanie En Devenir 2 lädt uns ein, die Tiefe des Wissens von François Rabelais, seine ansteckende Neugier und vor allem die wilde Fantasie seiner Sprache zu erkunden.

Italiano :

La compagnia En Devenir 2 ci invita a esplorare la profondità delle conoscenze di François Rabelais, la sua curiosità contagiosa e, soprattutto, la fantasia selvaggia del suo linguaggio.

Espanol :

La compañía En Devenir 2 nos invita a explorar la profundidad del conocimiento de François Rabelais, su curiosidad contagiosa y, sobre todo, la imaginación salvaje de su lenguaje.

L’événement Rien de plus qu’un peu de moelle Martigues a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme de Martigues