RIEN ? CEC Les Heures Claires Istres

RIEN ?

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 11h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 11:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Spectacle Jeune public.

La compagnie Monsieur K se consacre avec délectation à toutes les possibilités de ce rien fécond.

À travers une danse à la fois acrobatique et théâtralisée, associée à un zest de poésie, les artistes explorent cette forme de liberté insouciante, propre à l’enfance. Ce spectacle doucement subversif manie avec maestria l’art délicat de la comédie, de l’absurde et des jeux de mots savoureux. Ne rien faire, oui, mais le mieux possible et avec tous les sens en éveil… Le désœuvrement devient alors grandiose et burlesque ! .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Show for young audiences.

The Monsieur K company dedicates itself with delight to all the possibilities of this fertile nothing .

