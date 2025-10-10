RIEN – L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU Montfort Sur Meu

RIEN – L'AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU Montfort Sur Meu vendredi 10 octobre 2025.

RIEN Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

RIEN ?CIE MONSIEUR KAvez-vous déjà bayé aux corneilles, désœuvré comme un rat mort ? Pourtant, c’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée. La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce « rien » fécond… Décidément, l’ennui porte conseil !Mais l’ennui existe-t-il vraiment ?N’est-ce pas plutôt l’arrivée d’un temps enfin disponible, ouvert, à soi, qui nous extrait heureusement de la frénésie contemporaine ? N’est-ce pas dans ce moment d’apnée que l’enfant démuni se découvre plein de ressources ?Romuald Leclerc et Laura Boudou, dans leur théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, explorent cette liberté de l’enfance. Un spectacle doucement subversif, mis en scène par l’inclassable Patrice Thibaud, maestro dans l’art subtil et délicat de la comédie.Ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désœuvrement devient grandiose et burlesque !

L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU 2 Boulevard Villebois-Mareuil 35160 Montfort Sur Meu 35