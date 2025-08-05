Rien ? Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Rien ? Place Pierre de Coubertin Lillebonne samedi 11 avril 2026.

Rien ?

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 11:40:00

Date(s) :

2026-04-11

« Avez-vous déjà baillé aux corneilles ? Pourtant, c’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée. La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce rien fécond… Décidément, l’ennui porte conseil !

Mais l’ennui existe-t-il vraiment ?

N’est-ce pas plutôt l’arrivée d’un temps enfin disponible, ouvert, à soi, qui nous extrait heureusement de la frénésie contemporaine ? N’est-ce pas dans ce moment d’apnée que l’enfant démuni se découvre plein de ressources ?

les deux interprètes, dans leur théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, explorent cette liberté de l’enfance.

Ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désœuvrement devient grandiose et burlesque ! » .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

English : Rien ?

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rien ? Lillebonne a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme