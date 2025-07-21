Chiffonnade textile: Créations de Noël cousues à la main Fatouville-Grestain

Chiffonnade textile: Atelier textile Les petits messagers du printemps

Fatouville Grestain Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Pendant les vacances de Noël, offrez à vos enfants (et à vous-même !) un moment créatif et chaleureux.

Dans une ambiance conviviale, chacun réalisera de jolies décorations à suspendre au sapin ou à poser sur la table de fêtes.

Pas besoin d’expérience la curiosité et l’envie de créer suffisent !

Pendant les vacances de février, offrez à vos enfants une parenthèse créative pour faire entrer le printemps avant l’heure !

Papillons, libellules, abeilles, poissons et fleurs prennent vie sous leurs doigts grâce à la couture à la main, au tricotin, au tissage et à la broderie simple.

Dans une ambiance chaleureuse et ludique, les enfants découvrent différentes techniques textiles et créent de jolis objets colorés à suspendre ou à offrir.

Un moment loin des écrans, pour développer patience, créativité et fierté de repartir avec ses propres créations.

Ateliers ouverts à partir de 8 ans, en petits groupes pour un accompagnement personnalisé.

Possibilité de participer en duo adulte-enfant pour partager un vrai moment de complicité créative.

Les ateliers se déroulent dans un cadre chaleureux à mon domicile, chaque séance dure 2 heures, de 10h à 12h ou 15h à 17h.

Pour une attention maximale de ma part, chaque groupe est limité à 5 participants maximum. Un environnement convivial où créativité et détente se mélangent parfaitement !

Réservation obligatoire

A partir de 8 ans .

Fatouville Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 81 94 70 04 ekaterinatexier@gmail.com

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English : Chiffonnade textile: Atelier textile Les petits messagers du printemps

During the Christmas vacations, treat your children (and yourself!) to a warm and creative moment.

In a friendly atmosphere, everyone will make pretty decorations to hang on the tree or put on the festive table.

No experience is necessary: curiosity and the desire to create are enough!

L’événement Chiffonnade textile: Atelier textile Les petits messagers du printemps Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Honfleur-Beuzeville