RIEN NE VA PLUS A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE Paris

RIEN NE VA PLUS Début : 2026-01-09 à 21:00. Tarif : – euros.

Un voyage improvisé dans l’Amérique des 80’s : quatre destins, zéro certitude… et c’est à vous d’en profiter !Plongez dans l’Amérique des années 80 où le rêve américain rime avec l’appât du gain.Quatre protagonistes inédits, des contraintes tirées au hasard : un spectacle unique chaque soir renouvelé !Une histoire déjantée et totalement improvisée dans un univers inspiré de Tarentino et des frères Coen.Durée : 75 minA partir de 14 ans

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75