Rien ne va plus – improvisation des Smokings Sofa A La Folie Théâtre Paris

Plongez dans

l’Amérique des années 80 où le rêve américain rime avec l’appât du gain.

Quatre

protagonistes inédits, des contraintes tirées au hasard : un spectacle unique

chaque soir renouvelé !

Une histoire

déjantée et totalement improvisée dans un univers inspiré de Tarantino et des

frères Coen.

Un voyage improvisé dans l’Amérique des 80’s : quatre destins, zéro certitude… et c’est à vous d’en profiter !

Du vendredi 05 décembre 2025 au samedi 07 mars 2026 :

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

payant

Tarifs :

Plein : 22€

Réduit : 18€

Public adultes. A partir de 14 ans.

A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=440 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/