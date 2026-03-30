Rien n’est impossible ! 360.bzh Rennes Vendredi 3 avril, 20h15 Entrée libre

Passé de soigné à aide-soignant dans l’unité où je fus interné ( Guillaume Régnier à Rennes ), je vous présente une conférence et un concert de Slam sur le rétablissement dans la schizophrénie.

Schizophrénie : le rétablissement est possible — Conférence de Florent Babillote

La schizophrénie fait peur.

Elle est souvent mal comprise, entourée de clichés et d’idées reçues.

Et pourtant…

Une autre réalité existe.

À travers cette conférence, Florent Babillote partage un message fort :

oui, il est possible de se rétablir.

Pas à travers la théorie, mais à partir d’un vécu réel.

Atteint de schizophrénie, il a traversé les difficultés, les doutes et les ruptures.

Aujourd’hui, il témoigne d’un parcours de reconstruction et transmet des clés concrètes pour avancer. Il est déjà intervenu au ministère de la Santé, au Palais des Congrès de Paris et à la Seine Musicale de Paris.

Cette conférence, c’est :

un témoignage authentique

un regard différent sur la maladie

des outils pour mieux comprendre et avancer

et surtout, de l’espoir

Que vous soyez concerné, proche ou professionnel, vous repartirez avec une vision nouvelle.

Un message simple, puissant : rien n’est impossible.

Venez écouter.

Comprendre.

Changer de regard.

Et découvrir qu’une autre voie est possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T20:15:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T22:00:00.000+02:00

1

0668428802

360.bzh 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

