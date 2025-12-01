Rien ? par la Compagnie Monsieur K Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon Métropole Besançon

Rien ? par la Compagnie Monsieur K

Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon Métropole 1 Pass. des Arts Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Avez-vous déjà bâillé aux corneilles ? C’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée ! Décidément, l’ennui porte conseil ! Mais l’ennui existe-t-il vraiment ?

La compagnie Monsieur K explore la liberté de l’enfance entre humour et poésie, et nous invite à ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désœuvrement devient grandiose et burlesque ! .

Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon Métropole 1 Pass. des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

English : Rien ? par la Compagnie Monsieur K

L’événement Rien ? par la Compagnie Monsieur K Besançon a été mis à jour le 2025-12-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON