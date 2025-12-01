Rien ? par la Compagnie Monsieur K Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon Métropole Besançon
Rien ? par la Compagnie Monsieur K
samedi 13 décembre 2025.
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon Métropole
1 Pass. des Arts
Besançon
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Avez-vous déjà bâillé aux corneilles ? C’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée ! Décidément, l’ennui porte conseil ! Mais l’ennui existe-t-il vraiment ?
La compagnie Monsieur K explore la liberté de l’enfance entre humour et poésie, et nous invite à ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désœuvrement devient grandiose et burlesque ! .
+33 3 81 25 51 45
billetterie@cotecour.fr
