Rien ? Théâtre de Pertuis Pertuis

Rien ?

Vendredi 28 novembre 2025 de 20h30 à 21h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

Ne rien faire, mais le mieux possible !

Avez-vous déjà bayé aux corneilles ? Pourtant, c’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée. La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce rien fécond… Décidément, l’ennui porte conseil !

Mais l’ennui existe-t-il vraiment ?

N’est-ce pas plutôt l’arrivée d’un temps enfin disponible, ouvert, à soi, qui nous extrait heureusement de la frénésie contemporaine ? N’est-ce pas dans ce moment d’apnée que l’enfant démuni se découvre plein de ressources ?

Les deux interprètes, dans leur théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, explorent cette liberté de l’enfance.

Ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désœuvrement devient grandiose et burlesque ! .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Do nothing, but do it as well as possible!

German :

Nichts tun, aber so gut wie möglich!

Italiano :

Non fate nulla, ma fatelo nel miglior modo possibile!

Espanol :

No hagas nada, ¡pero hazlo lo mejor posible!

L’événement Rien ? Pertuis a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de Pertuis