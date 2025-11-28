Rien ? Théâtre de Pertuis Pertuis
Rien ? Théâtre de Pertuis Pertuis vendredi 28 novembre 2025.
Rien ?
Vendredi 28 novembre 2025 de 20h30 à 21h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Ne rien faire, mais le mieux possible !
Avez-vous déjà bayé aux corneilles ? Pourtant, c’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée. La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce rien fécond… Décidément, l’ennui porte conseil !
Mais l’ennui existe-t-il vraiment ?
N’est-ce pas plutôt l’arrivée d’un temps enfin disponible, ouvert, à soi, qui nous extrait heureusement de la frénésie contemporaine ? N’est-ce pas dans ce moment d’apnée que l’enfant démuni se découvre plein de ressources ?
Les deux interprètes, dans leur théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, explorent cette liberté de l’enfance.
Ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désœuvrement devient grandiose et burlesque ! .
Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
English :
Do nothing, but do it as well as possible!
German :
Nichts tun, aber so gut wie möglich!
Italiano :
Non fate nulla, ma fatelo nel miglior modo possibile!
Espanol :
No hagas nada, ¡pero hazlo lo mejor posible!
L’événement Rien ? Pertuis a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de Pertuis