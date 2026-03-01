RIEN ? Quai des Arts Pornichet

RIEN ?

Et si l’ennui devenait une aventure ?

On court, on s’agite, on remplit les agendas des enfants… et si, pour une fois, on s’arrêtait ?

Avec RIEN ? , la Compagnie Monsieur K transforme l’ennui en terrain de jeu jubilatoire. Sur scène, deux interprètes mêlent théâtre et danse dans un spectacle poétique, burlesque et profondément sensible. Ici, une chaise devient montagne, une caisse en bois devient refuge, et le rien se révèle plein de possibles.

Mis en scène avec la complicité du maître du burlesque Patrice Thibaud, le spectacle explore avec humour et délicatesse cette question inattendue et si l’ennui était une chance ? Un moment suspendu où l’imaginaire s’emballe, où l’on invente, où l’on grandit.

Accessible dès 7 ans, RIEN ? parle autant aux enfants qu’aux adultes. Un véritable bol d’air dans une époque qui va trop vite.

Un atelier philo avant le spectacle

Pour prolonger l’expérience, un atelier philosophique ludique autour de l’ennui est proposé de 14h30 à 15h30 (dès 7 ans). Animé par Escale Philosophique, cet atelier gratuit (sur inscription) invite parents et enfants à réfléchir ensemble L’ennui est-il vraiment un ennemi ? Ne serait-il pas une porte ouverte vers la créativité et l’imaginaire ? Un moment complice pour penser, échanger, rire… avant d’entrer en salle.

Informations pratiques

Où ?

A Quai des Arts

Quand ?

Le mercredi 11 mars

⏰ Horaires ?

de 14h30 à 15h30 Atelier autour de l’ennui ,

16h Spectacle Rien ? 45 minutes.

L’entrée est-elle payante ?

Oui, le tarif du spectacle est 8 € et l’atelier est gratuit.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Oui, Quai des Arts est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Faut-il réserver ?

Oui, il le faut par le biais de la Billetterie de Quai des Arts sur place, par téléphone au 02 28 55 99 43 ou en ligne. .

+33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

