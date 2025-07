« Rien ? » Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

« Rien ? » Saison Culturelle Montfort-sur-Meu

L’avant-scène Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

Le vendredi 10 octobre à 20h, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu, la compagnie Monsieur K vous propose une pièce théâtrale dansée à l’Avant Scène.

Première partie SLAM assurée par le collectif Cêhapi autour de la thématique de l’ennui et présentation de la soirée « Slam et Meu ».

Avez-vous déjà bayé aux corneilles, désoeuvré comme un rat mort ? Pourtant, c’est souvent dans ces moments de latence que peut germer la bonne idée. La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce rien fécond… Décidément, l’ennui porte conseil ! Mais l’ennui existe-t-il vraiment ?

N’est-ce pas plutôt l’arrivée d’un temps enfin disponible, ouvert, à soi, qui nous extrait heureusement de la frénésie contemporaine ? N’est-ce pas dans ce moment d’apnée que l’enfant démuni se découvre plein de

ressources ? Romuald Leclerc et Laura Boudou, dans leur théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, explorent cette liberté de l’enfance. Un spectacle doucement subversif, mis en scène par l’inclassable Patrice Thibaud, maestro dans l’art subtil et délicat de la comédie. Ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désoeuvrement devient grandiose et burlesque !

Sur réservation www.montfort-sur-meu.bzh

Dès 7 ans.

Durée 45 min.

Tarifs Adulte 10€ ; -18ans 5€ ; Abonné 6€

Petite restauration sur place.

Le petit +

– Bord de scène après le spectacle

– Atelier d’écriture sur la thématique du « rien » mercredi 8 octobre de 18h à 20h. Médiathèque Lagirafe. Sur Inscription contact@lagirafe-mediatheque.fr

– Atelier Choco’philo autour de la thématique de l’ennui samedi 11 octobre de 11h à 12h30. Médiathèque Lagrifa. Sur inscription contact@lagirafe-mediatheque.fr .

L’avant-scène Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

