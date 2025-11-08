Rien Virgule + Éric Chenaux – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes

Rien Virgule + Éric Chenaux – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes samedi 8 novembre 2025.

Rien Virgule + Éric Chenaux – Saison Pannonica Samedi 8 novembre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

13 € à 17 €

Début : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T22:00:00

Concerts debout.

Rien Virgule : Alors que nos oreilles s’égarent dans la cacophonie d’un monde saturé, noyées par la dissonance et l’excès des bruits qui nous assiègent, Rien Virgule nous invite à explorer des interstices sonores, à ralentir et à résister à la frénésie. Avec « Berceuses des deux mondes », les incendies assourdissants des vacarmes s’éteignent, le volume du monde suramplifié s’apaise et la musique se fait refuge. On écoute comme on contemple une flamme vacillante à la bougie, teintée d’une mélancolie lumineuse.

> Anne Careil : voix, synthétiseur / Mathias Pontevia : batterie horizontale / Manuel Duval : synthétiseurs horizontaux / Camille Jamain : son

Éric Chenaux : Les compositions de Chenaux ont l’étrange pouvoir de sonner comme des standards de jazz, des chansons que l’on jurerait avoir déjà entendues quelque part, mais jamais tout à fait comme ça exactement. « Delights Of My Life » communique un sentiment de chaleureuse familiarité, mais tout infusé de cette perversion expérimentale et exubérante, de cet iconoclasme espiègle, propres à Chenaux, qui s’affirme une nouvelle fois comme un musicien définitivement unique, provocateur, et virtuose.

> Éric Chenau : guitare, voix

Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Pannonica reçoit Murailles Music

Rien Virgule © Sylvestre Nonique-Desvergnes