Riez aux éclats à Pellegrue avec le Yoga du rire! Maison France Services Pellegrue

Riez aux éclats à Pellegrue avec le Yoga du rire!

Maison France Services 7 place du 8 Mai 1945 Pellegrue Gironde

Amis de la joie et de la bonne humeur (ou de ceux qui cherchent désespérément à en trouver un peu), tenez-vous prêts ! Un événement hilarant se profile à l’horizon de Pellegrue un cycle d’ateliers de yoga du rire organisé par l’ASEPT en partenariat avec France Services, l’AMDPA, et la médiathèque Intercommunale du Pays Foyen.

Une belle occasion de prendre soin de soi dans une ambiance conviviale et légère.

Le yoga du rire est une pratique innovante qui combine des exercices de rire volontaire avec des techniques de respiration. Pas besoin d’être drôle ou de bonne humeur pour commencer, le rire est contagieux et se pratique en groupe ! Les bienfaits sont nombreux réduction du stress, amélioration de l’humeur, augmentation de l’énergie…

Une animatrice qualifiée de l’ASEPT vous guidera à travers ces séances qui auront lieu les jeudis de 10h à 11h15 … .

