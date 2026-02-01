Rifle Le Pass’Âge Sancoins
Rifle Le Pass’Âge Sancoins dimanche 8 février 2026.
Rifle Le Pass’Âge
11 Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 13:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Information et réservation au 06.83.45.87.47
Paiement en espèce uniquement
.
11 Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 45 87 47 pass-age@apleat-acep.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Information and booking on 06.83.45.87.47
Cash payment only
L’événement Rifle Le Pass’Âge Sancoins a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire en Berry