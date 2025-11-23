Rifles Aunay-en-Bazois
Rifles Aunay-en-Bazois dimanche 23 novembre 2025.
Rifles
Salle des fêtes Aunay-en-Bazois Nièvre
Tarif : 1 – 1 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:30:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Le comité des fêtes d’Aunay-Achun organise des rifles à 14h30 à la salle des fêtes d’Aunay en Bazois. De nombreux lots sont à gagner. 14 parties à 1,50€, 2 gratuites, 2 numéros de la chance, mini bingo. Buvette et pâtisseries sur place. .
Salle des fêtes Aunay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 18 19
English : Rifles
German : Rifles
Italiano :
Espanol :
L’événement Rifles Aunay-en-Bazois a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Rives du Morvan