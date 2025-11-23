Rifles Aunay-en-Bazois

Rifles

Rifles

Salle des fêtes Aunay-en-Bazois Nièvre

Le comité des fêtes d’Aunay-Achun organise des rifles à 14h30 à la salle des fêtes d’Aunay en Bazois. De nombreux lots sont à gagner. 14 parties à 1,50€, 2 gratuites, 2 numéros de la chance, mini bingo. Buvette et pâtisseries sur place. .

Salle des fêtes Aunay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 18 19

