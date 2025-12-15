Rifles Challenge Boischaut Marche

Châteaumeillant Cher

Début : 2026-01-04 14:30:00

2026-01-04

Venez tenter votre chance!

Le Challenge Boischaut Marche organise des rifles animées par une personne de l’association. De nombreux lots à gagner et une super partie de 800€. Ouverture des portes à 13h15 début des jeux à 14h30. Réservation 06 47 39 42 63 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 47 39 42 63

Come and try your luck!

