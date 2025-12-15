Rifles Challenge Boischaut Marche Châteaumeillant
Rifles Challenge Boischaut Marche Châteaumeillant dimanche 4 janvier 2026.
Rifles Challenge Boischaut Marche
Châteaumeillant Cher
Début : 2026-01-04 14:30:00
fin : 2026-01-04
2026-01-04
Venez tenter votre chance!
Le Challenge Boischaut Marche organise des rifles animées par une personne de l’association. De nombreux lots à gagner et une super partie de 800€. Ouverture des portes à 13h15 début des jeux à 14h30. Réservation 06 47 39 42 63 .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 47 39 42 63
English :
Come and try your luck!
L’événement Rifles Challenge Boischaut Marche Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-12-15 par OT CHATEAUMEILLANT