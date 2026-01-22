Rifles Salle des fêtes Charrin
Rifles Salle des fêtes Charrin samedi 7 février 2026.
Rifles
Salle des fêtes Le bourg Charrin Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:30:00
Date(s) :
2026-02-07
L’AS Charrin organise des rifles samedi 7 février 2025 à 20h (ouverture des portes à 19h).
De nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place.
Tarifs 8€ la carte, 20€ les 3, 30€ les 5+1 offert.
Réservation au 06 28 45 80 94 ou charrin.as@lbfc-foot.fr .
Salle des fêtes Le bourg Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 45 80 94 charrin.as@lbfc-foot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rifles
L’événement Rifles Charrin a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Rives du Morvan