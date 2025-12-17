Rifles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Rifles

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 14:30:00

fin : 2026-01-04 18:30:00

Date(s) :

2026-01-04

L’association Le Gardon du Bazois organise ses rifles à 14h30 à la MJC de Châtillon-en-Bazois. De nombreux lots et bons d’achat sont à gagner. .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté legardondubazois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rifles

L’événement Rifles Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Rives du Morvan