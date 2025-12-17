Rifles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
Rifles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois dimanche 4 janvier 2026.
Rifles
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 14:30:00
fin : 2026-01-04 18:30:00
Date(s) :
2026-01-04
L’association Le Gardon du Bazois organise ses rifles à 14h30 à la MJC de Châtillon-en-Bazois. De nombreux lots et bons d’achat sont à gagner. .
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté legardondubazois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rifles
L’événement Rifles Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Rives du Morvan