Rifles d’automne Mairie Ainay-le-Château

Rifles d’automne Mairie Ainay-le-Château dimanche 5 octobre 2025.

Rifles d’automne

Mairie Comité des Fêtes d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château Allier

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le Comité Des Fêtes d’Ainay le Château organise ses rifles d’automne le dimanche 5 octobre à la salle des fêtes. De nombreux lots sont à gagner !

Mairie Comité des Fêtes d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05

English :

The Comité Des Fêtes d’Ainay le Château is organizing its autumn rifles on Sunday October 5 at the Salle des Fêtes. Lots of prizes to be won!

German :

Das Comité Des Fêtes d’Ainay le Château organisiert am Sonntag, den 5. Oktober, seine Herbst-Rifles in der Festhalle. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen!

Italiano :

Il Comité Des Fêtes d’Ainay le Château organizza le sue fucilate autunnali domenica 5 ottobre nella sala del villaggio. In palio tanti premi!

Espanol :

El Comité Des Fêtes d’Ainay le Château organiza sus rifirrafes de otoño el domingo 5 de octubre en la sala del pueblo. Habrá muchos premios

L’événement Rifles d’automne Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-08-21 par Montluçon Tourisme