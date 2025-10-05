Rifles d’automne Mairie Ainay-le-Château
Rifles d’automne Mairie Ainay-le-Château dimanche 5 octobre 2025.
Rifles d’automne
Mairie Comité des Fêtes d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Le Comité Des Fêtes d’Ainay le Château organise ses rifles d’automne le dimanche 5 octobre à la salle des fêtes. De nombreux lots sont à gagner !
.
Mairie Comité des Fêtes d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05
English :
The Comité Des Fêtes d’Ainay le Château is organizing its autumn rifles on Sunday October 5 at the Salle des Fêtes. Lots of prizes to be won!
German :
Das Comité Des Fêtes d’Ainay le Château organisiert am Sonntag, den 5. Oktober, seine Herbst-Rifles in der Festhalle. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen!
Italiano :
Il Comité Des Fêtes d’Ainay le Château organizza le sue fucilate autunnali domenica 5 ottobre nella sala del villaggio. In palio tanti premi!
Espanol :
El Comité Des Fêtes d’Ainay le Château organiza sus rifirrafes de otoño el domingo 5 de octubre en la sala del pueblo. Habrá muchos premios
L’événement Rifles d’automne Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-08-21 par Montluçon Tourisme