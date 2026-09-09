Informations pratiques

Ainay-le-Château

Rifles d’automne

Salle des Fêtes Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Rendez-vous le dimanche 4 octobre après-midi à la salle des fêtes d’Ainay le Château pour les Rifles d’Automne du comité des fêtes. Ouverture des portes dès 13h30, début des parties à 14h30. De nombreux lots sont à gagner !

.

Salle des Fêtes Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Sunday, October 4, in the afternoon at the Ainay-le-Château community hall for the Festival Committee’s Fall Rifles event. Doors open at 1:30 p.m., and the games begin at 2:30 p.m. There are plenty of prizes to be won!

L’événement Rifles d’automne Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme