Rifles d’automne Ainay-le-Château
dimanche 4 octobre 2026 · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
Rifles d’automne
Salle des Fêtes Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Rendez-vous le dimanche 4 octobre après-midi à la salle des fêtes d’Ainay le Château pour les Rifles d’Automne du comité des fêtes. Ouverture des portes dès 13h30, début des parties à 14h30. De nombreux lots sont à gagner !
.
Salle des Fêtes Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Sunday, October 4, in the afternoon at the Ainay-le-Château community hall for the Festival Committee’s Fall Rifles event. Doors open at 1:30 p.m., and the games begin at 2:30 p.m. There are plenty of prizes to be won!
L’événement Rifles d’automne Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Ainay-le-Château (Allier)
- JEP 2026 Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra route de Meaulnes Ainay-le-Château 19 septembre 2026
- JEP 2026 Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch route de Meaulnes Ainay-le-Château 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Ainay-le-Château 19 septembre 2026
- Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra, Chapelle Saint-Roch, Ainay-le-Château 19 septembre 2026
- Visite de la Tour de l’Horloge, Tour de l’Horloge, Ainay-le-Château 19 septembre 2026