Rifles de l’AEMDBC Saint-Amand-Montrond
Rifles de l’AEMDBC Saint-Amand-Montrond samedi 18 avril 2026.
Rifles de l’AEMDBC
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Plusieurs lots à gagner, plusieurs formules
Réservation conseillée. Samedi 19h, ouverture des portes 17h30, Domanche 14h, ouverture des portes à 12h30. 5 .
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 77 88 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Several prizes to be won, several formulas
L’événement Rifles de l’AEMDBC Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE