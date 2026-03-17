Rifles de l’AEMDBC

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Plusieurs lots à gagner, plusieurs formules

Réservation conseillée. Samedi 19h, ouverture des portes 17h30, Domanche 14h, ouverture des portes à 12h30. 5 .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 77 88 66

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English :

Several prizes to be won, several formulas

L’événement Rifles de l’AEMDBC Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE