Rifles des Galvachers du Morvan Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)

Rifles des Galvachers du Morvan

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre

Début : 2025-11-11 14:00:00

fin : 2025-11-11 17:00:00

2025-11-11

Rifles à partir de 14h Nombreux lots Pâtisserie Buvette

1,50€ par partie (3 grilles), 3€ super loto, 10€ les 7 tickets, 15€ les 11 tickets, 25€ l’ensemble des parties, 2e le mini bingo (règles selon Lotoquine). Nombreux lots à gagner TV, petit électroménager, jambons, paniers garnis, bons d’achat .

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 35 28 03 groupe.galvachers@laposte.net

