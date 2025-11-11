Rifles des Galvachers du Morvan Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)
Rifles des Galvachers du Morvan Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) mardi 11 novembre 2025.
Rifles des Galvachers du Morvan
Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : 1.5 – 1.5 – 25 EUR
Début : 2025-11-11 14:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
2025-11-11
Rifles à partir de 14h Nombreux lots Pâtisserie Buvette
1,50€ par partie (3 grilles), 3€ super loto, 10€ les 7 tickets, 15€ les 11 tickets, 25€ l’ensemble des parties, 2e le mini bingo (règles selon Lotoquine). Nombreux lots à gagner TV, petit électroménager, jambons, paniers garnis, bons d’achat .
Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 35 28 03 groupe.galvachers@laposte.net
L’événement Rifles des Galvachers du Morvan Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs