Rifles des pompiers Centre Culturel Cercy-la-Tour
Rifles des pompiers Centre Culturel Cercy-la-Tour dimanche 5 octobre 2025.
Rifles des pompiers
Centre Culturel 13 rue François Mitterand Cercy-la-Tour Nièvre
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
2025-10-05
L’ Amicale des Sapeurs Pompiers de Cercy-la-Tour organise des rifles dimanche 5 octobre 2025.
Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h.
Nombreux bons d’achats, lots électroniques…
Buvette et snack sur place. Infos au 06 03 39 72 02. .
