Rifles des pompiers Centre Culturel Cercy-la-Tour

Centre Culturel 13 rue François Mitterand Cercy-la-Tour Nièvre

2025-10-05 14:00:00

2025-10-05 19:00:00

2025-10-05

L’ Amicale des Sapeurs Pompiers de Cercy-la-Tour organise des rifles dimanche 5 octobre 2025.

Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h.

Nombreux bons d’achats, lots électroniques…

Buvette et snack sur place. Infos au 06 03 39 72 02. .

Centre Culturel 13 rue François Mitterand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

