Rifles des pompiers Centre Culturel Cercy-la-Tour

Rifles des pompiers

Centre Culturel 13 rue François Mitterand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 13:00:00

fin : 2026-03-01 20:00:00

Date(s) :

2026-03-01

L’ Amicale des Sapeurs Pompiers de Cercy-la-Tour organise des rifles dimanche 1er mars 2026

Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h.

Nombreux bons d’achats, lots électroniques…

Infos et réservations au 06 25 75 02 70 ou 06 21 42 65 86 .

Centre Culturel 13 rue François Mitterand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 42 65 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rifles des pompiers

L’événement Rifles des pompiers Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Rives du Morvan