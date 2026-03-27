Rifles des pompiers Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Rifles des pompiers

Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 20:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Honoré -les-Bains organise ses rifles le dimanche 12 avril 2026 à 14h à la salle Sidney Bechet, avenue du docteur Segard. .

Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 74

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English : Rifles des pompiers

L’événement Rifles des pompiers Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Rives du Morvan