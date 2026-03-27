Rifles des pompiers Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
Rifles des pompiers Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains dimanche 12 avril 2026.
Rifles des pompiers
Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 20:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Honoré -les-Bains organise ses rifles le dimanche 12 avril 2026 à 14h à la salle Sidney Bechet, avenue du docteur Segard. .
Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 74
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English : Rifles des pompiers
L’événement Rifles des pompiers Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Rives du Morvan
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