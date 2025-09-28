rifles des sapeurs pompiers Châteaumeillant
rifles des sapeurs pompiers Châteaumeillant dimanche 28 septembre 2025.
rifles des sapeurs pompiers
Châteaumeillant Cher
Début : 2025-09-28 14:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Les sapeurs pompiers de Châteaumeillant organisent une après midi rifles.
Rendez vous à 13h30 pour l’ouverture des portes et début des jeux à 14h30. De nombreux lots à gagner au cours des 19 parties, tombola et partie spéciale. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 69 21 67 06
English :
The Châteaumeillant fire department organizes an afternoon of rifles.
German :
Die Feuerwehr von Châteaumeillant veranstaltet einen Rifles-Nachmittag.
Italiano :
I vigili del fuoco di Châteaumeillant organizzano un pomeriggio di fucileria.
Espanol :
El cuerpo de bomberos de Châteaumeillant organiza una tarde de fusilería.
L’événement rifles des sapeurs pompiers Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-09-18 par OT CHATEAUMEILLANT