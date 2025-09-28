rifles des sapeurs pompiers Châteaumeillant

rifles des sapeurs pompiers Châteaumeillant dimanche 28 septembre 2025.

Châteaumeillant Cher

Début : 2025-09-28 14:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Les sapeurs pompiers de Châteaumeillant organisent une après midi rifles.

Rendez vous à 13h30 pour l’ouverture des portes et début des jeux à 14h30. De nombreux lots à gagner au cours des 19 parties, tombola et partie spéciale. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 69 21 67 06

English :

The Châteaumeillant fire department organizes an afternoon of rifles.

German :

Die Feuerwehr von Châteaumeillant veranstaltet einen Rifles-Nachmittag.

Italiano :

I vigili del fuoco di Châteaumeillant organizzano un pomeriggio di fucileria.

Espanol :

El cuerpo de bomberos de Châteaumeillant organiza una tarde de fusilería.

