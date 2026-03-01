Rifles des Tamalous Château de Varzy Varzy
Rifles des Tamalous Château de Varzy Varzy dimanche 22 mars 2026.
Rifles des Tamalous
Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Rifles des Tamalous au château de Varzy 1€ le ticket, 1.50€ les 3 et 2€ les 4 ; 15€ la liasse et 30€ les 2 + 2 parties spéciales 3€ le ticket, 5€ les 2 et 10€ les 4 1 télé 129 cm et 1 ordinateur portable Buvette et gâteaux .
Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 26 38 18
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English : Rifles des Tamalous
L’événement Rifles des Tamalous Varzy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Clamecy Haut Nivernais