Rifles des Tamalous Château de Varzy Varzy

Rifles des Tamalous Château de Varzy Varzy dimanche 22 mars 2026.

Rifles des Tamalous

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :
2026-03-22

Rifles des Tamalous au château de Varzy 1€ le ticket, 1.50€ les 3 et 2€ les 4 ; 15€ la liasse et 30€ les 2 + 2 parties spéciales 3€ le ticket, 5€ les 2 et 10€ les 4 1 télé 129 cm et 1 ordinateur portable Buvette et gâteaux   .

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 26 38 18 

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English : Rifles des Tamalous

L’événement Rifles des Tamalous Varzy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Clamecy Haut Nivernais

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