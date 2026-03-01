Rifles des Tamalous Château de Varzy Varzy

Rifles des Tamalous

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Rifles des Tamalous au château de Varzy 1€ le ticket, 1.50€ les 3 et 2€ les 4 ; 15€ la liasse et 30€ les 2 + 2 parties spéciales 3€ le ticket, 5€ les 2 et 10€ les 4 1 télé 129 cm et 1 ordinateur portable Buvette et gâteaux .

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 26 38 18

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English : Rifles des Tamalous

L’événement Rifles des Tamalous Varzy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Clamecy Haut Nivernais