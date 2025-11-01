Rifles Salle des fêtes Dornes
Rifles
Salle des fêtes 1 Place du 19 Mars 1962 Dornes Nièvre
Tarif : – –
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Le Comité des fêtes de Dornes vous invite à un après-midi rifles pour remporter de nombreux lots ! Buvette et restauration sur place !
Salle des fêtes 1 Place du 19 Mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 98 83 31
English :
The Comité des fêtes de Dornes invites you to an afternoon of rifles to win lots of prizes! Refreshments and snacks on site!
German :
Das Festkomitee von Dornes lädt Sie zu einem Rifles-Nachmittag ein, bei dem Sie zahlreiche Preise gewinnen können! Getränke und Speisen vor Ort!
Italiano :
Il Comité des fêtes de Dornes vi invita a un pomeriggio di fucileria con tanti premi in palio! Rinfresco e cibo sul posto!
Espanol :
El Comité des fêtes de Dornes le invita a una tarde de tiro con muchos premios Refrescos y comida in situ
L’événement Rifles Dornes a été mis à jour le 2025-10-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région