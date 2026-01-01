Rifles du CDF Achun-Aunay Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Rifles du CDF Achun-Aunay

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : 1.5 – 1.5 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25 20:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Le Comité des Fêtes Achun-Aunay et l’amicale de Fussily organisent leurs rifles le dimanche 25 janvier 2026 à la MJC de Châtillon en Bazois. 1,50€ la partie, 2 parties gratuites et numéros de la chance. Buvette, sandwichs, pâtisseries. Infos au 03 86 78 18 19. .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 18 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rifles du CDF Achun-Aunay

L’événement Rifles du CDF Achun-Aunay Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Rives du Morvan