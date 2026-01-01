Rifles du CDF Achun-Aunay Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : 1.5 – 1.5 – 30 EUR
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25 20:00:00
2026-01-25
Le Comité des Fêtes Achun-Aunay et l’amicale de Fussily organisent leurs rifles le dimanche 25 janvier 2026 à la MJC de Châtillon en Bazois. 1,50€ la partie, 2 parties gratuites et numéros de la chance. Buvette, sandwichs, pâtisseries. Infos au 03 86 78 18 19. .
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 18 19
