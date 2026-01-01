Rifles du collège Salle culturelle Lormes
Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes Nièvre
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Rifles du collège Salle culturelle. A 14h, parties gratuites, numéro de la chance. A gagner bon d’achat de 200€, ordinateur portable, air fryer, caissettes de viande, jambon, rosette, paniers garnis, bons repas restaurant. Petite restauration et buvette sur place .
Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 42
L’événement Rifles du collège Lormes a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs