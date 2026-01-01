Rifles du collège Salle culturelle Lormes

Rifles du collège

Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes Nièvre

2026-01-25 14:00:00

2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

Rifles du collège Salle culturelle. A 14h, parties gratuites, numéro de la chance. A gagner bon d’achat de 200€, ordinateur portable, air fryer, caissettes de viande, jambon, rosette, paniers garnis, bons repas restaurant. Petite restauration et buvette sur place .

Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 42

