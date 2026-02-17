Rifles du Comice Agricole Centre Culturel Cercy-la-Tour

Rifles du Comice Agricole

Centre Culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le Comité des Foires organise les rifles du Comice Agricole le dimanche 8 mars 2026 au Centre culturel de Cercy-la-Tour. 13h30 Ouverture des portes. 15 parties dont 1 gratuite. Buvette et restauration sur place. Infos comicefours@hotmail.com .

Centre Culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comicefours@hotmail.com

