Rifles du Comice Agricole Centre Culturel Cercy-la-Tour
Rifles du Comice Agricole Centre Culturel Cercy-la-Tour dimanche 8 mars 2026.
Rifles du Comice Agricole
Centre Culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08 20:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Le Comité des Foires organise les rifles du Comice Agricole le dimanche 8 mars 2026 au Centre culturel de Cercy-la-Tour. 13h30 Ouverture des portes. 15 parties dont 1 gratuite. Buvette et restauration sur place. Infos comicefours@hotmail.com .
Centre Culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comicefours@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rifles du Comice Agricole Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan