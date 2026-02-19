Rifles du Comité de Jumelage Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
Rifles du Comité de Jumelage Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois dimanche 29 mars 2026.
Rifles du Comité de Jumelage
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : 1.5 – 1.5 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 20:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Le Comité de Jumelage Bazois-St Goar organise des rifles dimanche 29 mars 2026 à 14h30 à la MJC de Châtillon-en-Bazois.
Nombreux lots à gagner.
19 parties dont 2 gratuites, toutes les parties sont à 1,50€ (les 3 cartons).
Buvette, sandwichs et pâtisseries sur place. .
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 81 76 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rifles du Comité de Jumelage
L’événement Rifles du Comité de Jumelage Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Rives du Morvan