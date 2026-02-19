Rifles du Comité de Jumelage Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Rifles du Comité de Jumelage

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : 1.5 – 1.5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 20:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Comité de Jumelage Bazois-St Goar organise des rifles dimanche 29 mars 2026 à 14h30 à la MJC de Châtillon-en-Bazois.

Nombreux lots à gagner.

19 parties dont 2 gratuites, toutes les parties sont à 1,50€ (les 3 cartons).

Buvette, sandwichs et pâtisseries sur place. .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 81 76 50

English : Rifles du Comité de Jumelage

