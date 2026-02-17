Rifles du Comité des fêtes Salle du Château Varzy

Rifles du Comité des fêtes

Salle du Château Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Rifles du Comités des fêtes Lots téléviseur LED 80 cm, stimulateur circulatoire REVITIVE, aspirateur nettoyeur, défroisseur, friteuse sans huile, crêpière 10 p, bons d’achat, poubelles garnies, partie viande, jambons, rosettes, parties apéro, nombreux lots Partie gratuite-numéro de la chance Buffet Buvette .

