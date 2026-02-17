Rifles du Comité des fêtes Salle du Château Varzy
Rifles du Comité des fêtes Salle du Château Varzy dimanche 1 mars 2026.
Rifles du Comité des fêtes
Salle du Château Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Rifles du Comités des fêtes Lots téléviseur LED 80 cm, stimulateur circulatoire REVITIVE, aspirateur nettoyeur, défroisseur, friteuse sans huile, crêpière 10 p, bons d’achat, poubelles garnies, partie viande, jambons, rosettes, parties apéro, nombreux lots Partie gratuite-numéro de la chance Buffet Buvette .
Salle du Château Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rifles du Comité des fêtes Varzy a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Clamecy Haut Nivernais