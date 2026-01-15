Rifles du Foot Salle culturelle Lormes
Rifles du Foot Salle culturelle Lormes dimanche 1 février 2026.
Rifles du Foot
Salle culturelle Place des Maquis du Morvan Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Rifles USL Foot à la salle culturelle de Lormes. Nombreux lots très intéressants. .
Salle culturelle Place des Maquis du Morvan Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté sophiane.afessar@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rifles du Foot
L’événement Rifles du Foot Lormes a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs