Rifles du Foot Salle culturelle Lormes

Rifles du Foot

Rifles du Foot Salle culturelle Lormes dimanche 1 février 2026.

Rifles du Foot

Salle culturelle Place des Maquis du Morvan Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :
2026-02-01

Rifles USL Foot à la salle culturelle de Lormes. Nombreux lots très intéressants.   .

Salle culturelle Place des Maquis du Morvan Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   sophiane.afessar@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rifles du Foot

L’événement Rifles du Foot Lormes a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs