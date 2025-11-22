Rifles du football club Château-Chinon/Arleuf Salle polyvalente Arleuf

Rifles du football club Château-Chinon/Arleuf

Rifles du football club Château-Chinon/Arleuf A 20h à la salle polyvalente d’Arleuf. Séjour d’une semaine pour 4 à Megève, Smart TV 146 cm, lave-linge 8 kg et nombreux autres lots…Mini bingo = 100€ (3€ le ticket, 5€ les 2). Parties à 1,50€ les 3 tickets sauf 3 parties à 3€, partie gratuite, numéro de la chance. 15€ les 10 parties, 25€ l’ensemble des parties. Possibilité de paiement chèque, espèces, CB. Buvette, sandwiches, pâtisseries .

Salle polyvalente Le bourg Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 81 90 thierry.foufelle@orange.fr

