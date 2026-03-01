Rifles du tennis club de Château-Chinon Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)

Rifles du tennis club de Château-Chinon

Salle Louise Michel Le bourg Château-Chinon (Ville) Nièvre

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

2026-03-21

De nombreux lots à gagner tels que une Nintendo Switch 2, un salon de jardin, un téléviseur, une trottinette, la fabuleuse cookut, des bons d’achat à la boucherie Pasquelin, des bons d’achat chez super U, un Airfryer, une plancha électrique, des soins du visage, une photo d’iris, du jambon, une trancheuse, une barre de son, un arbre à chat. Il y aura une buvette et de la restauration sur place. .

Salle Louise Michel Le bourg Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bureautccc@hotmail.com

