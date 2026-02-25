Rifles Salle culturelle Lormes
Rifles Salle culturelle Lormes dimanche 8 mars 2026.
Rifles
Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes Nièvre
Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Rifles de Générations Mouvement à la salle culturelle de Lormes
A partir de 14h, buvette et petite restauration sur place. De nombreux lots TV 43 PCS, jambon, cocotte en fonte, tablette, airfryer, bons chez restaurateurs. 12 parties + 1 gratuite, numéro chance. .
Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 52 78 76
